Distretti del cibo, 100 milioni lo sviluppo dei territori

ROMA (ITALPRESS) – È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il nuovo bando per i Distretti del Cibo, che mette a disposizione 100 milioni di euro per la promozione e lo sviluppo dei territori e delle produzioni locali, nonché per garantire la sicurezza alimentare, migliorare la sostenibilità e la competitività delle produzioni e ridurre lo spreco alimentare. Viene inoltre sostenuta la collaborazione all’interno dei Distretti per integrare la produzione locale, la trasformazione e la vendita dei prodotti, e promuovere l’accesso a innovazioni che possano migliorare sia i prodotti sia i processi di produzione. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida sottolinea come con questo nuovo bando si mettano a disposizione importanti risorse che promuovono l’integrazione delle filiere. Si rafforza il ruolo dei Distretti del Cibo nello sviluppo economico e sociale di molte aree della penisola fornendo livello nazionale ulteriori opportunità per la crescita e il rilancio sia delle filiere che dei territori.

