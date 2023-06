Cibo delle donne: l’importanza dell’educazione alimentare tra giudizi, pregiudizi e stereotipi

“Il cibo delle donne” per sottolineare come i ‘saperi alimentari’ appartengano da sempre alle competenze femminili e di come il binomio donne-cibo si sia progressivamente modificato negli ultimi decenni.

Un’immagine diversa che cambia analizzando i diversi momenti della vita, in relazione ai giudizi, ai pregiudizi e agli stereotipi imposti dalla società. Un contesto dal quale emerge, con sempre maggiore consapevolezza, l’importanza dell’educazione alimentare.

Se ne parlerà nell’ambito della ‘Fera dl’Amson’, in località Santa Maria del Tempio, nel Comune di Casale Monferrato, sabato 1° luglio, a partire dalle ore 10, durante il convegno organizzato da Coldiretti Donne Impresa in collaborazione con A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

Il convegno si terrà nella sala accanto al Giardino delle Rose: ad aprire i lavori sarà la Responsabile Donne Impresa Coldiretti Alessandria, Silvia Beccaria, a seguire la relazione “L’alimentazione della donna in adolescenza, gravidanza e menopausa”, a cura della dottoressa Gabriella Caprino, dietologa.

Per l’intera giornata del 1° luglio verrà allestito un mercato straordinario di Campagna Amica con degustazioni, specialità, consigli e suggerimenti.

E con Stefania Grandinetti, cuoco contadino di Campagna Amica, presidente regionale Terranostra, e volto noto di “I Fatti Vostri” e “Geo”, scopriremo come una cucina semplice non sia ‘banale’ e come l’uso di alcuni cibi possa contribuire al benessere psico-fisico.