Capodanno: lenticchie chiamate a portar fortuna assieme a chicchi d’uva e melograno

Forse per battere la paura dell’inflazione e della guerra, nel menù degli alessandrini per il cenone del 31 dicembre, in più di 8 casi su 10 (82%) sono previste le lenticchie, a portar fortuna con i chicchi d’uva (61%).

L’indagine

E’ emerso dall’analisi Coldiretti/Ixe’ sul Capodanno degli alessandrini, che mettono sul podio dei cibi più gettonati al 1° posto lo spumante con l’84% e al 3° il cotechino o lo zampone (69%).

I cibi scaccia guai

Non solo lenticchie, ma i chicchi di uva: ne vanno mangiati 12, uno per ogni mese dell’anno. E di buon auspicio sono anche i melograni simbolo di riparo e protezione dai problemi che il nuovo anno potrebbe portare. E, sorprendentemente, portano fortuna anche gli spaghetti, a patto però che siano cucinati interi, senza spezzarli.

L’accoppiata vincente è cotechino e zampone Made in Italy con ben 6 milioni di chili, consumati proprio a fine anno dove si rileva anche un’apprezzabile domanda di produzioni artigianali, acquistati direttamente dai contadini nelle fattorie e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.

I commenti

Per il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco si tratta di una “opportunità per gli agriturismi italiani, dove consumeranno il cenone circa 300.000 persone, con un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne facendosi tentare dalle golosità gastronomiche tradizionali”.

Scelta condivisa da molti alessandrini che hanno scelto tra le 70 strutture firmate Campagna Amica Terranostra della provincia per brindare al nuovo anno.

Per il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco “la riscoperta della natura e della voglia di stare insieme sembrano essere graditi da tutti. Mantenere le tradizioni enogastronomiche nel tempo è la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi, dove si riscoprono i sapori del passato tramandati da generazioni”.

La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere il consiglio è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it senza dimenticare il passaparola tra parenti e amici che, per le vacanze in campagna, è sempre molto affidabile.