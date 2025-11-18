Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Cartosio: il ristorante ‘Cacciatori’ nell’elenco dei Bib Gourmand della Guida Michelin

DiRaimondo Bovone

Nov 18, 2025 , , , , , ,
I ravioli burro e salvia

Appena prima della presentazione della Guida Michelin Italia 2026 (19 novembre, Teatro Regio di Parma), il ristorante ‘Cacciatori’ di Cartosio (AL) è stato inserito nell’elenco dei nuovi Bib Gourmand, ovvero i locali che offrono alta qualità a prezzi contenuti. Un risultato di prestigio per il ristorante di Massimo Milano e della moglie chef Federica Rossini, che conferma la crescita professionale e la ricerca della qualità nei piatti. “Cacciatori di Cartosio è simbolo di autenticità e tecnica nel cuore dell’Alto Monferrato sottolinea Sergio Lovrinovich, direttore di Guida Michelin Italia – e la selezione 2026 racconta storie di cucina autentica e di grande personalità”.

I peperoni con le acciughe

Il riconoscimento con “l’omino Michelin che si lecca i baffi” premia 24 nuovi locali, e va ad aggiungersi agli altri attestati che impreziosiscono le pareti del locale di Cartosio: la Chiocciola Slow Food della Guida Osterie d’Italia, le 2 Forchette del Gambero Rosso, la Corona Radiosa della Guida Gatti Massobrio, l’inserimento nei Mille locali della Guida de L’Espresso.

La torta di zucca

LE PAROLE – Così Massimo Milano, che porta avanti la storia del ristorante di famiglia, attivo da oltre 2 secoli:È stata una vera sorpresa e ci riempie di gioia. Siamo felici. È un premio al nostro lavoro di ricerca, di passione, di rispetto delle radici e delle tradizioni, con la voglia di innovare senza perdere la nostra identità”. Al settimo cielo la moglie, chef Federica Rossini:Un riconoscimento inaspettato, motivo di orgoglio per il percorso che ci ha portato a questo traguardo. È uno stimolo a continuare le sperimentazioni, proponendo le eccellenze di questo meraviglioso territorio. Puntiamo sempre sulla cottura sulla stufa a legna, nostro tratto distintivo che la clientela apprezza e vogliamo far conoscere sempre di più”.

Massimo e Federica, titolari del locale

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 18 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei Conti. Salvini: “Resto fiducioso”

Nov 17, 2025
Economia IN EVIDENZA

Italia, l’economia irregolare vale il 10% del PIL

Nov 17, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Cartosio: il ristorante ‘Cacciatori’ nell’elenco dei Bib Gourmand della Guida Michelin

Nov 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Salute & Scienza Utilità

Allergie d’autunno: imparare a distinguerle dai semplici malesseri stagionali

Nov 18, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 18 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ponte sullo Stretto, nuovo stop della Corte dei Conti. Salvini: “Resto fiducioso”

Nov 17, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x