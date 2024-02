Olivola, la ‘Strada dei Vini e del Gran Monferrato’ punta i riflettori sui sapori dell’olio

La Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato rinnova le congratulazioni al Comune di Olivola, associato, che sabato prossimo vivrà il momento di ingresso ufficiale in Città dell’Olio, primo Comune del Piemonte a ricevere il riconoscimento.

Commenta il presidente della ‘Strada’ Carlo Ricagni: “Il sindaco e i privati hanno fatto un ottimo lavoro per conseguire questo ambizioso traguardo. Anche la nostra Strada si basa sulla collaborazione tra enti pubblici e aziende private, capiamo l’importanza della condivisione e della progettualità. Da parte nostra, c’è l’intento di valorizzare il settore dell’olio sul nostro territorio, con iniziative e progetti ampi. Abbiamo già svolto incontri con l’ITA Luparia di San Martino di Rosignano Monferrato e con la Strada del Vino e del Cibo Astesana; l’interesse verso la produzione di olio e il suo consumo come alimento della dieta mediterranea è in crescita, saremo attivi nel proporre azioni a sostegno della promozione e della divulgazione di questo prodotto di eccellenza”.