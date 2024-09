Addio a Luca Giurato, aveva 84 anni

ROMA (ITALPRESS) – E’ scomparso a 84 anni colpito da un infarto il giornalista Luca Giurato. Lo scrive sull’account di “X” Il TG1. Figlio di un diplomatico siciliano che fu agente consolare in Uruguay, era nipote da parte materna del drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Giurato conseguita la maturità classica al liceo Virgilio di Roma, entra a Paese Sera come cronista a vent’anni, diventando giornalista professionista dal 1965. Quindi il passaggio a La Stampa e nel 1986 viene nominato direttore del GR1, il giornale radio di Radio Rai, poi è vicedirettore del TG1 fino al 1990. La sua prima apparizione in tv nel 1992 in “A tutta stampa”, la rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nel 1993 partecipa a Domenica in, con Mara Venier. Quindi passa a condurre su Rai 1 “Unomattina” dove rimane sino al 2008, affiancato prima da Livia Azzariti, quindi da Paola Saluzzi e infine da Antonella Clerici. Nel 2004-2005 conduce “Italia che vai” insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1. Riiorna a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Dal 15 settembre 2008 è opinionista della sesta edizione de “L’isola dei famosi” insieme a Mara Venier. E’ stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all’interno di Unomattina Week-End. Luca Giurato è stato reso famoso anche per le sue innumerevoli gaffe e lapsus linguae di cui si è reso protagonista, puntualmente riprese dalla Gialappàs Band nel programma “Mai dire gol” e da “Striscia la notizia”, in una rubrica chiamata “Ci avrei Giurato” e in una puntata speciale intitolata “Luca Giurato Show”. Era sposato con la giornalista Rai Daniela Vergara.

