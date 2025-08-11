Attualità Costume & Società

Inflazione: stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa

Di

Ago 11, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa. Secondo quanto comunica l’Istat, confermando la stima preliminare, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua, come nel mese precedente. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione, da +2,8% a +3,2%, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. Si accentua la flessione su base annua dei prezzi degli energetici. Nel comparto dei servizi, si registrano tensioni sui prezzi relativi ai trasporti, mentre decelerano quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nel mese di luglio “l’inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky:“La Russia non ferma le uccisioni, non merita premi”

Ago 11, 2025
Costume & Società Salute Video

I rovina-vacanze: la stitichezza, ostruzione nemica

Ago 11, 2025
Attualità Cronaca Video

Palermo: arrestati all’aeroporto 2 stranieri con 64 kg di sigarette di contrabbando

Ago 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società

Inflazione: stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa

Ago 11, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Turismo: nella settimana di Ferragosto giro d’affari di 5 miliardi

Ago 11, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Banche, a giugno prestiti in aumento

Ago 11, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Zelensky:“La Russia non ferma le uccisioni, non merita premi”

Ago 11, 2025