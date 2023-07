‘Ostinata Passione’ consegna il ricavato dello spettacolo, 800 euro, al Canile Sanitario

Il gruppo artistico Ostinata Passione ha consegnato il ricavato dello spettacolo “Un’ombra nella cattedrale”, portato in scena al Teatro Alessandrino lo scorso 19 maggio, al Canile Sanitario di Alessandria, su progetto e regia di Gianni Braggion. La raccolta fondi è stata possibile grazie al contributo degli spettatori a teatro e ad una cena conviviale al ristorante Antico Cappelverde Cà di Mat , sostenitore dell’iniziativa.

La donazione ammonta a 800 euro. A coordinare l’evento di consegna è stato Giovanni Barosini , presidente del Consiglio comunale, presente alla serata insieme ai volontari del canile, ai membri di Ostinata Passione e a tanti loro amici.

La compagnia artistica ringrazia per lo svolgimento dello spettacolo e per la riuscita dell’iniziativa di donazione: Giovanni Barosini, Emanuele Bernardeschi co-protagonista dello spettacolo, la Compagnia Instabili di Lu Monferrato con la coreografa Valentina De Martini, il Liceo coreutico Umberto Eco di Alessandria e l’insegnante e coreografa Michela Tartaglia, Comunità L’Arca di Alessandria cooperativa As.Per., Gagliaudo Artistica, Acrobatica Aerea, Traditional Baguazhang Kug-Fu, la scuola Salsa de Luna con il suo insegnante Fabio Pugliese, la collaboratrice Katia Ciuccio e tutti i cantanti, Gabriel Braggion (nel ruolo di Gringoire), Alessandra Arca (Fiordaliso), Luca Marocchino (Febo), Andrea Giolo (Quasimodo), Gianni Braggion (Frollo), Monica Bursi (Esmeralda); Service Audio Fonal, il tecnico luci Fabio Coscia, il direttore di Palco Max Capra, l’aiuto direttore Paolo Villa, Trucco Georgiana Boza, Acconciature Grazia Doppio Stile, Fabio Pieri per fotografie e video; Paolo Pasquale per il teatro, Gladis Maccarini per l’assistenza tecnica e Genny Notarianni per la presentazione dello spettacolo.