“Un angelo a quattro zampe non è solo essenziale per l’autonomia, ma diventa anche un compagno di vita prezioso che dona gioia e conforto”. E’ questo l’augurio che 9 club Lions dell’alessandrino hanno rivolto a Roberto, il ragazzo cieco di Castelnuovo Scrivia al quale hanno consegnato un cane guida, proveniente dal Centro di addestramento di Limbiate del Servizio Cani Guida Lions.

Una grande soddisfazione per i soci dei club Alessandria Host, Alessandria Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Alessandria Emergency & Rescue, Casale Marchesi del Monferrato, Val Cerrina, Vignale Monferrato che hanno collaborato, in pieno spirito lionistico, al raggiungimento di questo importante progetto, supportati dai giovani Leo di Alessandria.

Il commento

I presidenti dei 9 Club hanno voluto sottolineare che “…dal 1925 i Lions sono i cavalieri della vista e si impegnano per tutelare questo bene prezioso attraverso una serie di service che riguardano i bambini con controlli per monitorare l’ambliopia nelle scuole materne, screening oculistici per giovani e adulti, raccolta degli occhiali usati che vengono ripristinati e consegnati in tutto il mondo a chi ne ha più bisogno”.

La cerimonia

La consegna del cane guida è avvenuta ad Alessandria, alla presenza di autorità lionistiche, civili e religiose, dei presidenti di zona e di club e del presidente del Servizio Cani Guida proveniente da Limbiate, Giovanni Fossati, che ha illustrato ai presenti l’attività che viene svolta presso il Centro per preparare i cani guida al delicato compito di essere occhi e guida a chi gli occhi non li può utilizzare.