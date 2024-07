I cavalli e i bambini, secondo Club Cavallo Italia (2)

(segue da ieri)

Forse non l’avete notato ma è sempre straordinario il comportamento che gli animali, come i cavalli, riservano ai più piccoli evitando di far loro del male.

Per questo l’equitazione è un’attività che consente ai bambini di crescere correttamente sia fisicamente che psicologicamente, ed è consigliabile che l’inizio sia con i pony, i piccoli cavalli alti non più di 140 centimetri al garrese.

Ogni bambino dovrà accudire personalmente il proprio animale e, forse a questo non ci avete pensato, avere gli occhi alla stessa altezza. Questo faciliterà moltissimo l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, di amicizia ed eliminerà anche le paure dovute alle dimensioni del cavallo, molto più grande del pony.

Il bambino all’inizio non dovrà fare cose complicate, che potranno essere rimandate nel tempo, ma solo cose semplici, divertendosi ed entrando in un rapporto armonioso con il cavallo.

Generalmente si insegna al bambino a portare a mano il cavallo in un’area sicura, mettergli e togliergli la cavezza e, naturalmente, pulirlo. Sono fasi preliminari ma fondamentali e che non andrebbero mai sottovalutate, perché rappresentano, per la giovane amazzone o il piccolo cavallerizzo, il primo passo verso l’equitazione.

La scelta del maneggio, poi, è molto importante perché la serenità dell’atmosfera e la qualità delle scuderie della scuola d’equitazione fanno sempre la differenza. In genere si creano piccoli gruppi dove l’agonismo è solo uno degli elementi che, assieme all’aspetto ludico, favorisce e sviluppa il rapporto sociale e di adattamento all’ambiente, con un istruttore che insegnerà il suo metodo adattandolo alle singole caratteristiche di ogni bimbo.

L’estate e le vacanze sono un’ottima occasione per avvicinare bambino e cavallo, perché ormai sono veramente tanti i centri estivi, gli hotel, gli agri turismi, i campeggi che hanno un maneggio ed offrono lezioni di equitazione.

L’equitazione non è solo cura del corpo e della mente, ma è anche salutare perché cavalcando all’aria aperta il bambino respirerà aria pulita, con notevoli benefici sulla sua salute perché, purtroppo, la maggior parte di loro cresce in un ambiente denso di smog ed inquinamento acustico che può causare malattie respiratorie ed allergie. Andando a cavallo, invece, il bambino imparerà a relazionarsi con un altro essere del quale dovrà aver cura, perché il cavallo deve sentirsi ben voluto e trattato in maniera soddisfacente.

È necessario indossare sempre il cap e il giubbotto con l’airbag per non farsi male, anche se l’inizio sarà sempre con cavalli tranquilli e sotto l’occhio attento dell’istruttore, ma una caduta da cavallo prima o poi può capitare.

Gli infortuni più frequenti sono contusioni o distorsioni e, per fortuna solo in casi davvero rari, si verificano fratture al bacino, alle braccia o alla colonna vertebrale e traumi cranici o, addirittura, di peggio.

Ora parliamo dei bambini timidi o ansiosi, perché i cavalli possono essere molto utili a loro. Vediamo subito perché lo sport giusto per loro è l’equitazione.

Andare a cavallo procura benefici alla mente e al corpo, in quanto il rapporto che si instaura tra il bambino ed il cavallo può portare a una migliore conoscenza di sé e all’incremento dell’autostima.

Ma non basta. Le passeggiate in sella stimolano l’attenzione, la concentrazione, la capacità di orientamento, i riflessi e l’equilibrio, senza contare i vantaggi per chi è sovrappeso: l’equitazione fa bruciare in media 280 calorie all’ora ed è particolarmente indicata per i bambini che non praticano sport competitivi come calcio, tennis o basket, spesso per evitare il confronto con coetanei più agili.

