Martedì 21 novembre si è celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi, con l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio verde e ricordare il contributo fondamentale degli alberi alla salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e per contrastare la crisi climatica.

Nella mattinata, presso il Canile Rifugio Cascina Rosa, sono state messe a dimora 12 piante già sviluppate per rendere più confortevole l’area di sgambatura dei cani. In questi giorni si sta realizzando l’impianto di irrigazione.

All’evento hanno partecipato gli alunni delle classi III e V della Scuola Elementare di Valmadonna, cogliendo l’occasione per visitare il canile. Con loro anche i fautori dell’iniziativa, vicesindaco Barrera, gli assessori Falleti e Cornara, il dr. Sacchi, responsabile del Giardino Botanico, e la responsabile del Servizio Tutela Animali, Taverna.

La dedica

Un albero di acero è stato dedicato a Daria Cavatore, fisioterapista dell’ospedale Borsalino, mancata prematuramente, i cui colleghi, conoscendo il suo amore per gli animali, hanno attuato una raccolta fondi per l’ATA e per il Canile Rifugio Cascina Rosa.