Juventus Next Gen, un mese di fuoco: si parte stasera al ‘Mocca’ contro l’Arezzo di Indiani

In campo stasera alle 18,30 al ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Inizia la marcia a tappe forzate che durerà fino alla sosta natalizia: 8 partite in un mese, che potrebbero diventare 9 nel caso di passaggio del turno in Coppa con la Lucchese (martedì 28 a Lucca, 16.15). La baby-Juve proverà a vincere, come sempre, e contro gli amaranto di Arezzo dovrà fare a meno dei soliti infortunati e dei convocati in prima squadra, che giocherà 26 ore dopo. Chissà….

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – È penultima: 19° posto con 11 punti (3 vinte, 2 pari, 7 perse, gol 12-16), con 2 gare in meno . Arriva dalla pausa nazionali dopo aver perso 0-1 con la Carrarese. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2 . Migliori marcatori Guerra, Cerri (3).

Precedenti

Sono 4 – Juve imbattuta con gli amaranto : 3 vinte e 1 pari, gol 7-3.

: 3 vinte e 1 pari, gol 7-3. ’18-’19 – vittoria casalinga della Juve 3-1 (13′ Pereira, 42′ Brunori, 70′ Muratore, 92′ Bunino) e 1-1 (4′ Brunori, 14′ Mavididi) in Toscana.

Giudici di gara

Arbitro: Emanuele Ceriello (Chiari)

Assistenti: Mario Chichi (PA) – Daljit Singh (MC)

4° ufficiale: Fabio Rinaldi (Novi Ligure)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2, uno per parte: Poggibonsi-AR 4-0 (serie D), JNG-Virtus Verona 0-3. Il sig. Ceriello, al 2° anno in serie C, ha diretto 13 gare di categoria.