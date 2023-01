La settimana scorsa (mercoledì 11 gennaio) è ufficialmente ripresa, presso l’ambulatorio Veterinario del Giardino Botanico, l’attività di sterilizzazione delle colonie feline regolarmente registrate sul territorio del Comune di Alessandria. L’Ambulatorio Veterinario è un vanto per il Comune di Alessandria ed è sorto anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’assessore Marica Barrera si ritiene soddisfatta dell’impegno profuso nell’ambito del progetto di sterilizzazione, affidato per la prima volta all’Ambulatorio situato presso il Giardino Botanico “Dina Bellotti” e diretto dalla dr.ssa Delia Paiar, in collaborazione con l’Associazione Natura e Ragazzi – RNA.

Il servizio

Per usufruirne occorre contattare l’Ufficio Welfare Animale (tel. 0131-515249) per poter registrare la colonia. Appena fatto, si può procedere a prenotare gli interventi, che vengono effettuati, di norma, ogni mercoledì mattina dalle ore 8.30.

Tutte le persone che ad oggi gestiscono le colonie, ma che non si sono ancora registrate presso l’Ufficio Welfare Animale, sono invitate a prendere contatti con lo stesso, al fine di procedere alla sterilizzazione dei gatti di cui si prendono cura, per evitare un eccesso di cucciolate nei prossimi mesi.

L’attività ordinaria prosegue ogni martedì e giovedì pomeriggio per i cuccioli di proprietari con difficoltà economiche.

I numeri

Al 31 dicembre 2022, presso l’anagrafe delle colonie feline dell’Ufficio Welfare Animale, risultano registrati 300 volontari gattari per 318 colonie, per un totale di circa 1.296 gatti maschi e 1.608 femmine (numero variabile per nascite e morti).

Nel 2022 sono stati impegnati dall’Amministrazione Comunale più di 13.000 euro. La sterilizzazione partì a maggio e furono effettuati 70 interventi a femmine, 24 a maschi, e circa la metà degli stessi sono stati testati, oltre che micro-chippati, come prevede la normativa.

I benefici

Si ricordano i benefici derivanti dalla sterilizzazione: vita più lunga, più sicura e meno stress. La sterilizzazione è una pratica necessaria al controllo del randagismo e utile a benessere e salute dei gatti di casa.

Tramite il Gattile Sanitario vengono fornite a gattari e gattare le gabbie di cattura dei felini prenotati per gli interventi e, compatibilmente con i problemi di capienza del gattile, anche lo stallo pre e post intervento.