Zelensky: “Con la Francia ampliamo la produzione congiunta per la difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo discusso del sostegno alla difesa, in particolare dei mezzi di difesa aerea, dell’addestramento per i nostri soldati e dei risultati degli incontri di Ramstein. Siamo pronti a espandere la produzione congiunta nel settore”. Lo scrive in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il suo incontro con il ministro francese agli Esteri e agli Affari europei, Jean-Noel Barrot.



“Le aziende francesi hanno deciso di iniziare la produzione di droni in Ucraina ed è un passo importante. Abbiamo inoltre affrontato il tema delle sanzioni contro la Russia e dei negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE. Ringrazio la Francia, il Presidente Macron e il signor Barrot personalmente per il sostegno che abbiamo sentito fin dai primi giorni della guerra su vasta scala”.



-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).