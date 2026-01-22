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Europa: voli in crescita tra giugno e agosto

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Set 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Tra giugno e agosto nell’Unione europea sono stati effettuati oltre due milioni di voli commerciali. Lo rivelano i dati di Eurostat. Solo ad agosto se ne sono contati più di 700 mila: il 2,3% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e il 5,7% in più rispetto al 2024. Numeri che raccontano un settore in crescita. Luglio è stato il mese più trafficato del trimestre, con un incremento annuo vicino al 3%, un dato in forte crescita rispetto a due anni fa. A giugno i voli sono stati circa 660 mila, il 2% in più rispetto al 2025 e quasi il 5% in più rispetto al 2024. Guardando ai singoli paesi, il quadro è a due velocità. Ad agosto, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, i voli commerciali sono aumentati in 19 Stati membri e diminuiti in 8. Le crescite più consistenti si registrano in Slovacchia, Malta ed Estonia. I cali più marcati, invece, riguardano Austria, Cipro e Germania. In sintesi, il traffico aereo europeo continua a salire, anche se non allo stesso ritmo ovunque: c’è chi accelera e chi rallenta.

gsl

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