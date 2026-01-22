ANAS: lo spot sulla sicurezza stradale premiato a Parigi

ROMA (ITALPRESS) – Riconoscimento internazionale per Anas, che a Parigi ha ricevuto un premio per lo spot sulla sicurezza stradale “Quando sei alla guida, tutto può aspettare” nell’ambito di un’iniziativa Unesco dedicata al ruolo della creatività, della cultura e della comunicazione nella costruzione di società più inclusive e consapevoli. Il riconoscimento è stato consegnato all’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme.Lo spot premiato si distingue per una scelta narrativa che mette al centro l’identificazione del pubblico. Protagonisti della campagna sono tre guidatori “comuni”, interpretati da Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi, attraverso i quali persone di età ed esperienze diverse possono riconoscersi. Una scelta creativa precisa: non modelli irraggiungibili, ma figure vicine alla quotidianità degli automobilisti. Il messaggio della campagna è semplice e universale: “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”. Un invito a mettere la sicurezza davanti a qualsiasi distrazione, ricordando che nessuna telefonata, messaggio o impegno è più importante della vita.

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