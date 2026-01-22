Attualità IN EVIDENZA Video

Assemblea Generale ONU, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro

Di

Set 22, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una lunghissima fila di limousine e auto delle delegazioni si è formata davanti al Palazzo di Vetro dell’ONU quando già il Segretario Generale Antonio Guterres aveva iniziato il suo discorso all’Assemblea Generale, congestionando gli accessi all’ONU. Tra i leader attesi anche Donald Trump, diretto all’interno per il suo discorso. Nel traffico diplomatico delle grandi occasioni, chi ha le sirene più forti passa prima?
Fuori dal Palazzo di Vetro anche alcuni manifestanti con cartelli contro il presidente Trump.

xo9/sat/gsl
(video di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

ANAS: lo spot sulla sicurezza stradale premiato a Parigi

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Tajani all’Onu incontra il ministro degli Esteri iraniano

Set 22, 2026
Attualità Cronaca

Taranto: blitz antimafia nel tarantino, 21 arresti

Set 22, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

ANAS: lo spot sulla sicurezza stradale premiato a Parigi

Set 22, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Assemblea Generale ONU, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Tajani all’Onu incontra il ministro degli Esteri iraniano

Set 22, 2026
Attualità Cronaca

Taranto: blitz antimafia nel tarantino, 21 arresti

Set 22, 2026