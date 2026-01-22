Assemblea Generale ONU, la lunga fila di limousine al Palazzo di Vetro

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una lunghissima fila di limousine e auto delle delegazioni si è formata davanti al Palazzo di Vetro dell’ONU quando già il Segretario Generale Antonio Guterres aveva iniziato il suo discorso all’Assemblea Generale, congestionando gli accessi all’ONU. Tra i leader attesi anche Donald Trump, diretto all’interno per il suo discorso. Nel traffico diplomatico delle grandi occasioni, chi ha le sirene più forti passa prima?Fuori dal Palazzo di Vetro anche alcuni manifestanti con cartelli contro il presidente Trump.

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(video di Stefano Vaccara)