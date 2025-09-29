Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Vercelli: tensione in tribunale per un detenuto nordafricano aggressivo

DiRaimondo Bovone

Set 29, 2025 , , , ,
Sezione detentiva del carcere di Vercelli

La vicenda risale a sabato scorso in un’aula del tribunale di Vercelli. A darne la notizia è il segretario del Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), Vicente Santilli“Durante un’udienza per direttissima, un detenuto nordafricano del carcere stava palesando un atteggiamento particolarmente agitato ed aggressivo, inveendo contro il magistrato e la scorta della Penitenziari e tentando di danneggiare i mobili dell’aula. Allontanato, il maghrebino si è scagliato con violenza contro due poliziotti. ll sindacato esprime solidarietà ai poliziotti coinvolti, meritevoli di avere evitato il peggio. Il Sappe continuerà a chiedere l’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché ai arrivi a soluzioni adeguate”.

Il tribunale di Vercelli

Molto arrabbiato il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, che denuncia:Chi aggredisce un poliziotto, aggredisce lo Stato. Ci attiveremo presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria affinché le giuste proteste dei colleghi trovino attenzione e conseguenti provvedimenti. Rivendichiamo la dotazione di strumenti di difesa per garantire l’incolumità fisica degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Bisogna smantellare le politiche di sicurezza del passato. La vigilanza dinamica, il regime aperto ed l’assenza di Polizia Penitenziaria ha favorito gli eventi critici. E non è certo l’affettività in carcere per i detenuti la priorità di intervento per il sistema”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Zelensky: “Proponiamo alla Polonia uno scudo aereo congiunto”

Set 29, 2025
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Alessandria, carcere di San Michele: detenuto nordafricano aggredisce un poliziotto

Set 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Turismo, il ministro Santanchè: “Il 96% del nostro territorio è ancora da scoprire”

Set 29, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA Politica Video

Ucraina, Zelensky: “Proponiamo alla Polonia uno scudo aereo congiunto”

Set 29, 2025
Economia Video

L’occhialeria italiana vale 5.6 mld, 29 marchi in mostra a Parigi

Set 29, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Vercelli: tensione in tribunale per un detenuto nordafricano aggressivo

Set 29, 2025 Raimondo Bovone
Salute & Scienza Video

Nuove terapie più efficaci contro il Parkinson

Set 29, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x