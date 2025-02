VENEZIA (ITALPRESS) – La Polizia Postale del Veneto, al termine di una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha tratto in arresto 6 persone per diffusione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L’operazione, denominata “Custodia Pro Spes”, ha avuto origine da alcune segnalazioni di attività illecite su piattaforme di scambio di file.



