Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni sente Zelensky: “Sostegno all’Ucraina e al negoziato”

Di

Dic 7, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei.
Nel corso del colloquio, il presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare “la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione – spiega Palazzo Chigi in una nota – con i generatori forniti da aziende italiane che verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane”.
Il presidente Meloni ha inoltre nuovamente espresso “sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura. Funzionale a tale percorso è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. E’ stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 8 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Curiosità Storie dal mondo

Cina, la ‘biocrosta’ fa da scudo protettivo alla Grande Muraglia

Dic 7, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: chi può richiedere l’Indennità di Accompagnamento?

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Calcio Sport

Serie A: il Napoli batte 2-1 la Juve e torna in vetta, doppietta di Hojlund

Dic 8, 2025
Sport

Nuoto, Europei in vasca corta: giornata da 5 ori, Italia prima nel medagliere

Dic 8, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 8 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 7, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Lazio-Bologna 1-1, Isaksen illude i biancocelesti e Odgaard risponde

Dic 7, 2025