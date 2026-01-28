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Valditara: “Sul decreto scuola nessun problema, interlocuzione con il Colle positiva”

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Set 28, 2026
MILANO (ITALPRESS) –Non vedo alcun problema, visto che l’interlocuzione è stata molto positiva. Ho letto sui giornali ricostruzioni fantasiose, le modifiche sono state oggettivamente molto marginali. Il testo è un testo molto equilibrato che favorisce l’integrazione, l’abbiamo detto da subito, e che vuole contrastare le classi ghetto”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, a margine della visita alle scuole FAES di Milano, parlando dell’esame da parte del Quirinale del decreto Scuola, atteso oggi al Colle.col5/gsl

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