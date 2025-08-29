Attualità IN EVIDENZA Video

Il ministro Valditara: “L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”

Ago 29, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Tempi più rapidi per l’immissione in ruolo dei docenti, maggiore copertura di cattedre rispetto agli anni passati. Per la prima volta i genitori degli studenti disabili hanno potuto scegliere la continuità didattica sul posto di sostegno. Abbiamo incrementato il numero di dirigenti scolastici, abbiamo ridotto il precariato. L’anno scolastico inizia con importanti novità positive”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.col4/mca1

(Fonte video: Ministero dell’Istruzione e del Merito)

