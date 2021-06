Vaccinazioni last minute per tutte le età e open night per i giovani dai 18 ai 28 anni

Sono 28.158 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 4.331 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 12.660 i cinquantenni, 4.517 i sessantenni,2.069 i settantenni, 1.393 gli estremamente vulnerabili e 519 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.560.098 dosi (di cui 892.884 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.692.810 finora disponibili per il Piemonte.

Sono arrivate e sono in consegna in queste ore le 233.000 dosi di Pfizer previste per dopodomani. Si tratta della fornitura più cospicua di questo vaccino finora giunta in Piemonte.

ESTESA A TUTTE LE ETÀ LA POSSIBILITÀ DI VACCINARSI LAST MINUTE IL 4,5, 6 GIUGNO PRESSO L’OPEN HUB DEL VALENTINO

L’Unità di Crisi della Regione ha deciso di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni “last minute” presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno.

Il servizio è riservato a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno.

NB. Da domani mattina alle ore 7 potranno prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e dal 3 giugno alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti.

Le prenotazioni sono possibili fino alle ore 16 di giovedì 3 giugno o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno.

OPEN NIGHT REALE MUTUA PER I GIOVANI DAI 18 AI 28 ANNI

Sempre dalle ore 12 di giovedì 3 giugno su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica.

In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.