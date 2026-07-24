USA, 13^ notte di attacchi contro l’Iran

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio le forze armate statunitensi hanno portato a termine la tredicesima notte di attacchi contro l’Iran, dalla ripresa delle ostilità.
Il video, evidenzia il Comando Centrale degli Stati Uniti, “mostra il completamento della tredicesima notte di attacchi di precisione volti a indebolire ulteriormente le capacità militari iraniane”.
abr/gtr
(Fonte video U.S. Central Command)
Il video, evidenzia il Comando Centrale degli Stati Uniti, “mostra il completamento della tredicesima notte di attacchi di precisione volti a indebolire ulteriormente le capacità militari iraniane”.
abr/gtr
(Fonte video U.S. Central Command)