Caso Fakir, Piantedosi: “Grave convocare la piazza e sottovalutare i rischi”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata convocata una piazza in maniera quantomeno inconsapevole, un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità. Il sindaco sa con chi ha a che fare sul proprio territorio e l’ha sottovalutato, dovrebbe comunque prenderne

atto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a L’Aria che tira su La7. “Quando una persona muore nelle mani dello Stato è sempre una cosa che addolora moltissimo, ma che questo si debba tradurre in un atto di sfiducia e si convoca una piazza credo sia una cosa sbagliata. Suscita pietà vedere quelle immagini perché è evidente che si tratta di una persona con un grave disagio psicologico”, ha aggiunto. “Credo che c’i sia stata tutta l’attenzione e l’equilibrio da parte degli operatori, ma aspettiamo le indagini della magistratura. C’è l’autorità giudiziaria, di cui mi fido, che deve fare le sue valutazioni. Siamo solo agli inizi, questa è una vicenda che probabilmente avrà tre gradi di giudizio, ma mi aspetto il riconoscimento della correttezza degli operatori”.

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