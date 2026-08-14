Attualità Cronaca

Libia: 11 cadaveri in mare al largo della costa

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Ago 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Undici cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro operativo nazionale della Guardia Costiera italiana, da parte di un velivolo impiegato da una Organizzazione non governativa. Della segnalazione, fanno sapere dalla Guardia Costiera, è stata data prontamente notizia all’autorità competente per il coordinamento del soccorso in mare in quell’area.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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