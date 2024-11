Uncem: “Buon lavoro al presidente Bucci. Ci vuole un assessore per la montagna”

Buon lavoro da Uncem al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Commenta il Presidente Uncem Marco Bussone: “Sono certo che saprà lavorare con il nuovo Consiglio e la nuova Giunta regionale per creare legami tra comunità, Comuni e territori. Ricostruendo finalmente un tessuto di Unioni di Comuni vere e forti, solide e per tutti, grandi e piccoli, dopo la drammatica e scellerata eliminazione delle Comunità montane. Uncem è con lui e, nel lavoro che dovrà fare, anche con Andrea Orlando, con tutti i Liguri, con tutti i Sindaci. Comuni nel NOI. Non lasci soli i Comuni, per quanto forti di turismo e spiagge. Mai più Comuni liguri persi nelle solitudini e nei campanilismi. Unità prima di tutti, evidenziando il molto che unisce piuttosto il poco che divide. Siamo certi che il Presidente Bucci potrà indicare un Assessore alla Montagna, con una delega specifica. Lo faccia senza indugio. E se sarà quello che avrà anche la delega al Mare, ancora meglio. Bene. Bravo. Bucci sa, da Sindaco di Genova Città Metropolitana, che le Geografie sono importanti, decisive. Genova in sinegia con il suo ‘retroporto’, con le valli appenniniche. Geografie per le comunità prima di tutto, tantopiù nella Liguria dove Alpi e Appennini da sempre si uniscono. Bucci deve costruire legami tra Territori ed Enti locali. Tra grandi e piccoli Comuni, Città ed entroterra, montagna e mare. Un Assessore che si occupi insieme di Enti locali, montagne e mare è fondamentale nella Liguria di domani e del futuro. Bucci ci creda e lavori da subito per unire, generare legami, flussi tra territori, percorsi dalle marine alle aree interne e montane. Di fatto lo aveva già scritto il grande e unico De Andrè. ‘Scivolammo tra valli fiorite, dove all’ulivo si abbraccia la vite’. Unire. Generare fiducia e coesione per tutti. Politica. Necessaria per la Liguria più unita”.

Navigazione articoli