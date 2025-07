Ucraina, l’ambasciatore Yurash: “Grati all’Italia per la vicinanza e il supporto”

BARI (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo giorni terribili, con tanti civili uccisi. Siamo grati all’Italia per la vicinanza e il supporto, e ringrazio anche Papa Leone XIV”. Lo ha detto Andrii Yurash, ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine Malta, in occasione di “Uniti per la fratellanza”, l’iniziativa, promossa dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Consolato Generale dell’Ucraina in Italia e dal delegato Alessandro De Biase. xa2/sat/mca2

