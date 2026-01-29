Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Trump: “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

Gen 29, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. E’ stato davvero importante”. A dirlo è stato il presidente americano Donald Trump, nel corso della riunione del governo alla Casa Bianca, annunciando che Putin avrebbe accettato.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

