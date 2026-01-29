Economia IN EVIDENZA Video

Torino: CDP e Confindustria insieme per le imprese

Di

Gen 29, 2026

TORINO (ITALPRESS) – Sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l’imprenditoria giovanile, l’abitare sostenibile, i nuovi strumenti di finanza alternativa e accesso al credito: sono tra i principali punti di “Insieme per il futuro delle imprese”, roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che ha vissuto la sua 6^ tappa a Torino, al Centro Congressi dell’Unione Industriali. Presentato nell’occasione il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni, con gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.
xb4/fsc/gtr

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: il collegio dei Revisori dei Conti promuove il bilancio 2026-2028

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: nuvole e freddo

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Cina: la crescita 2021-2025 guidata da innovazione e sostenibilità

Gen 30, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte: il collegio dei Revisori dei Conti promuove il bilancio 2026-2028

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: nuvole e freddo

Gen 30, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: la Roma in 10 pareggia 1-1 ad Atene e passa agli ottavi di finale

Gen 30, 2026
Calcio Sport

Europa League: Bologna ai play-off, non basta il 3-0 esterno al Maccabi

Gen 30, 2026