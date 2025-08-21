Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Trump: “Impossibile vincere senza contrattaccare”

Di

Ago 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “E’ molto difficile, se non impossibile, vincere una guerra senza attaccare il paese invasore. E’ come una grande squadra nello sport che ha una difesa fantastica, ma non le è permesso giocare in attacco. Non c’è possibilità di vincere! E’ così con l’Ucraina e la Russia. Joe Biden non ha permesso all’Ucraina di contrattaccare, ma solo di difendersi. Come ha fatto? In ogni caso, questa è una guerra che non sarebbe mai accaduta se fossi stato Presidente. Zero possibilità. Ci aspettano tempi interessanti”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Un anno senza Pinuccia e Daniel: la lettera dei familiari

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: sabato luna nuova

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Un anno senza Pinuccia e Daniel: la lettera dei familiari

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: sabato luna nuova

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Conference League: la Fiorentina ipoteca il pass, 3-0 a Presov

Ago 22, 2025