Guerra in Ucraina, Meloni: “Attendiamo dalla Russia la risposta sul cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ribadisce gli sforzi per una pace giusta e duratura che non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per Kiev. Attendiamo una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, al quale l’Ucraina ha subito aderito, così come ha accettato di incontrare Putin giovedì a Istanbul, chiarendo quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia a favore della pace e quale sia responsabile della guerra. Attendiamo la risposta russa”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, con il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis. mca2/sat

(fonte video: Palazzo Chigi)

