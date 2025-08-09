Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina: il 15 agosto in Alaska incontro Trump-Putin

Di

Ago 9, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il 15 agosto in Alaska incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth. Il presidente americano lo ha definito un “Attesissimo incontro” e ha annunciato che “seguiranno ulteriori dettagli. Il tanto atteso incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin si terrà venerdì prossimo nel grande Stato dell’Alaska” ha scritto Trump.

Dal Cremlino è arrivata la conferma sull’incontro in programma a Ferragosto. “Sembra abbastanza logico che la nostra delegazione debba semplicemente volare attraverso lo Stretto di Bering e che un vertice così importante e atteso tra i leader dei due Paesi si tenga in Alaska” ha riferito Yuri Ushakov, consigliere e assistente del Cremlino. Il Governatore dell’Alaska Mike Dunleavy ha espresso la sua soddisfazione: “Accolgo con favore l’incontro tra il presidente Donald Trump e il Presidente russo Vladimir Putin qui nel grande Stato dell’Alaska”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Alessandria in primo piano IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: Chirurgia Plastica è un centro di riferimento per il sud Piemonte

Ago 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità

Suicidio al carcere di Torino: la Garante regionale chiede percorsi di recupero

Ago 9, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 9 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 8, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Zelensky “Non cederemo nostre terre, nessuna soluzione senza di noi”

Ago 9, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina: il 15 agosto in Alaska incontro Trump-Putin

Ago 9, 2025
Alessandria in primo piano IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: Chirurgia Plastica è un centro di riferimento per il sud Piemonte

Ago 9, 2025 Raimondo Bovone
Attualità

Suicidio al carcere di Torino: la Garante regionale chiede percorsi di recupero

Ago 9, 2025 Raimondo Bovone