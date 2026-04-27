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Turismo, Sardegna: 1° volo diretto per New York

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Apr 27, 2026
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nel palazzo del New York Times, la Sardegna si è presentata al mercato del turismo americano, aprendo un nuovo capitolo nei rapporti con gli Stati Uniti. L’occasione è stata un evento dedicato a tour operator, media e operatori del settore, organizzato da ENIT, Regione Sardegna, Delta Vacations e sistema camerale sardo, per lanciare ufficialmente il primo volo diretto tra New York e Olbia.xo9/sat/gsl
(Video di Stefano Vaccara)

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