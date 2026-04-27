Salute & Scienza Video

Cuore di donna e dintorni: sindrome dell’ovaio policistico

Di

Apr 27, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) non è solo un problema di culle vuote in Italia? Dal 10 al 20% delle donne soffre di questa patologia che si associa non solo a infertilità, ma anche ad un incremento significativo del rischio per il cuore. Per esempio, l’80% in più di ipertensione, il 40% in più di ictus non mortali e addirittura diabete triplicato. Nel centotrentatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori modificabili della PCOS che, se non corretti, aumentano in modo potente il rischio cardiovascolare durante e dopo la menopausa.

sat/gsl

Di

Articoli correlati

Economia Video

Dichiarazione IVA 2025, l’ultima scadenza è il 30 aprile

Apr 27, 2026
Attualità Cucina Video

Ricetta: un pesto con il tofu

Apr 26, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

25 aprile, Mattarella a San Severino Marche: “La pace è il senso della Resistenza”

Apr 25, 2026

Ti sei perso...

Salute & Scienza Video

Cuore di donna e dintorni: sindrome dell’ovaio policistico

Apr 27, 2026
IN EVIDENZA

Turismo, Sardegna accelera su mercato Usa con il primo volo diretto per New York

Apr 27, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Acqui Terme: giovedì 30 aprile alle 18 si parla di antico Egitto con lo studioso Zahi Awass

Apr 27, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

Dichiarazione IVA 2025, l’ultima scadenza è il 30 aprile

Apr 27, 2026