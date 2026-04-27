Cuore di donna e dintorni: sindrome dell’ovaio policistico

MILANO (ITALPRESS) – Perché la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) non è solo un problema di culle vuote in Italia? Dal 10 al 20% delle donne soffre di questa patologia che si associa non solo a infertilità, ma anche ad un incremento significativo del rischio per il cuore. Per esempio, l’80% in più di ipertensione, il 40% in più di ictus non mortali e addirittura diabete triplicato. Nel centotrentatreesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, approfondisce i fattori modificabili della PCOS che, se non corretti, aumentano in modo potente il rischio cardiovascolare durante e dopo la menopausa.

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