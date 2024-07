Turismo, Midiri “Pass unico per valorizzare siti culturali di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di un progetto economicamente sostenibile e che permetterà di valorizzare un’area della città come quella della Kalsa che pensiamo possa diventare il giardino culturale di Palermo”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università degli studi di Palermo intervenuto in occasione della presentazione della doppia iniziativa ‘Destinazione Palermo’ e ‘Palermo Culture Pass’ patrocinata dal Comune e in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali e CoopCulture.”È il segnale di una chiara integrazione tra Università di Palermo, Comune e Regione con il suo assessorato ai Beni Culturali”, aggiunge.

xi6/col3/gsl