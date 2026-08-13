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Turismo, estate da record in Italia

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Ago 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’estate conferma il momento d’oro del turismo italiano. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Ministero, a luglio si sono registrati oltre 4 milioni di presenze e 1 milione di arrivi in più rispetto allo stesso mese del 2025. Le presenze sono cresciute complessivamente del 4,4%, trainate soprattutto dalla componente estera. Il trend positivo prosegue anche nei mesi centrali della stagione. Le stime per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre indicano un tasso medio di occupazione delle strutture ricettive del 59%, in aumento di oltre 10 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Ad agosto il dato raggiunge un picco del 65% nella settimana di Ferragosto, livelli superiori a quelli registrati in Spagna e Francia. Particolarmente richieste le destinazioni di montagna, il turismo balneare e i laghi, ma cresce anche l’interesse per città d’arte e itinerari culturali. Tra le regioni con le migliori performance figurano Sardegna, Veneto, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. Importante anche il contributo dei piccoli Comuni, che registrano un aumento del 5% negli arrivi, sostenuti da un’offerta sempre più esperienziale e dalle oltre 20 mila sagre organizzate ogni anno sul territorio nazionale.
sat/azn

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