Tumore alla mammella: i migliori risultati grazie alla prevenzione





MISTERBIANCO (CATANIA) (ITALPRESS) – “In occasione del World Cancer Day affrontiamo il problema tumore. Oggi grazie alle tecnologie, grazie alla diagnosi precoce, nell’ambito di tutti i tumori si sono fatti notevoli passi avanti, ma è proprio grazie alla diffusione del concetto di prevenzione che è partito proprio dal tumore alla mammella che si sono raggiunti i migliori risultati. Nell’ambito del nostro centro ad esempio l’attuazione della breast unit ovvero prendere a carico tutto tondo da più professionisti la paziente affetta da tumore della mammella ci conduce a più alte possibilità di guarigione e ciò man mano sta passando anche fra gli altri tumori quindi anche per il tumore del polmone del colon retto eccetera il futuro ci parla dell’intelligenza artificiale. Sicuramente avremo bisogno dell’intelligenza artificiale per progredire, ma l’uomo, ovvero il professionista, sarà sempre al centro del trattamento del tumore alla mammella”. Così Francesco Caruso, Direttore del Dipartimento Oncologico e Direttore Clinico del Breast Centre di Humanitas Istituto Clinico Catanese. vbo/mca2