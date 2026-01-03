Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

Di

Gen 3, 2026

WASHIGTON (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti d’America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi”. E’ quanto si legge in un post di Donald Trump sul social Truth.
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Cronaca IN EVIDENZA Video

Tragedia Crans Montana: al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti

Gen 3, 2026
IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 3/1/2026

Gen 3, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Comune di Alessandria, da oggi il via ai saldi invernali. Occhio alle date estive

Gen 3, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Cronaca IN EVIDENZA Video

Tragedia Crans Montana: al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti

Gen 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “Gli Stati Uniti hanno catturato Maduro e la moglie”

Gen 3, 2026
TOP NEWS

Venezuela, Tajani “Grande attenzione, finora per italiani situazione tranquilla”

Gen 3, 2026
TOP NEWS

Venezuela, esplosioni a Caracas. Maduro”Gravissima aggressione militare degli Usa”

Gen 3, 2026