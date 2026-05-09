Attualità IN EVIDENZA Video

Trump: “Il Conflitto tra Russia e Ucraina è il peggiore dalla Seconda guerra mondiale”

Di

Mag 9, 2026
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarà fantastico, mi piacerebbe vedere una fine del conflitto tra Russia e Ucraina. È il peggior conflitto dalla Seconda guerra mondiale in termini di vite umane, 45.000 giovani soldati ogni mese, è pazzesco, quindi un cessate il fuoco è molto apprezzato”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, soffermandosi in apertura sulla guerra in Ucraina e sull’urgenza di arrivare a una de-escalation e a una tregua.
xp6/col3/mca1

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

La nave Amerigo Vespucci salpa dal Porto di Genova

Mag 9, 2026
Attualità Curiosità Video

Cina: i droni sempre più utilizzati per costruire in zone impervie

Mag 9, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Roberta Metsola: “In questo momento abbiamo bisogno più che mai dell’Europa”

Mag 9, 2026

Ti sei perso...

Esteri

Cina: commercio estero in crescita ad aprile, +14,2% rispetto a un anno fa

Mag 9, 2026
Calcio Sport

Serie A: l’Udinese vince 2-0 a Cagliari

Mag 9, 2026
Sport

Tennis, Foro Italico: Paolini spreca 3 match-point, poi perde con Mertens

Mag 9, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

La nave Amerigo Vespucci salpa dal Porto di Genova

Mag 9, 2026