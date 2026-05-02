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Iran, Tajani sente Araghchi “Stop escalation, priorità cessate fuoco e stabilità”

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Mag 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena avuto un altro colloquio telefonico con il Ministro degli Esteri iraniano Araghchi per fare il punto sul conflitto in Iran e sulla situazione in Medio Oriente. Ho voluto evidenziare la forte preoccupazione dell’Italia per l’aumento delle tensioni regionali, sottolineando la necessità di evitare ulteriori escalation e di intensificare il lavoro per un accordo sul cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di #Hormuz anche per scongiurare conseguenze negative sulla sicurezza alimentare e sulla stabilità in Africa. Ho confermato con chiarezza che per l’Italia lo sviluppo di un programma nucleare iraniano a fini militari rappresenta una linea rossa, con il rischio concreto di innescare una pericolosa corsa agli armamenti nucleari nella regione”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Iran deve esercitare la propria influenza su Hezbollah per fermare gli attacchi contro Israele e per arrivare, attraverso il negoziato, alla pace in Libano.
L’Italia è sempre più impegnata nel sostenere ogni sforzo internazionale per la pace, mantenendo aperti i canali del dialogo con tutti i partner e promuovendo la stabilità in Medio Oriente” conclude Tajani.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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