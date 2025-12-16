Genova: sgominata una banda di truffe agli anziani con base a Napoli

GENOVA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Genova hanno sgominato un’organizzazione criminale accusata di truffe agli anziani. L’operazione, su richiesta della Procura di Napoli, ha portato all’arresto di 15 persone, mentre altre 2 sono finite ai domiciliari e quattro sottoposte a obbligo di dimora. Le indagini hanno ricostruito 33 truffe tra maggio 2024 e gennaio 2025, messe a segno in diverse regioni italiane, con guadagni illeciti superiori ai 300.000 euro. Gli anziani venivano contattati telefonicamente da finti Carabinieri o avvocati, e convinti a consegnare denaro o gioielli per salvare presunti parenti da incidenti stradali. Il gruppo aveva ruoli ben definiti: “telefonisti” che contattavano le vittime, “trasfertisti” che ritiravano denaro e gioielli, e “corrieri” per il trasporto dei proventi. La banda gestiva anche call center a Napoli e si avvaleva di orafi per riciclare i gioielli. Il denaro illecito è stato investito in immobili e un’agenzia di scommesse.

