Ucraina: attacco russo su un edificio residenziale, 4 feriti

Dic 16, 2025


ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Intorno alle 4:30 del 16 dicembre, le forze russe hanno attaccato con un drone un edificio residenziale nel centro di Zaporizhia.
L’impatto ha causato un incendio, spento dalle unità del Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina (SES). In totale, quattro residenti sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave.

(Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhia)

