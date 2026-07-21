Trasporto aereo: Italia 7^ al mondo per numero di passeggeri

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia rafforza il proprio peso nel trasporto aereo mondiale e nel 2025 si conferma il 7° mercato globale per numero di passeggeri. È quanto emerge dal World Air Transport Statistics della IATA, rapporto che analizza l’andamento del settore attraverso i dati di oltre 1.300 compagnie aeree. Nel corso dell’anno gli aeroporti italiani hanno movimentato 187,3 milioni di passeggeri, consentendo al Paese di mantenersi tra i principali protagonisti del traffico aereo internazionale. Davanti all’Italia figurano soltanto Stati Uniti, Cina, Regno Unito, Spagna, Giappone e India, mentre tra i grandi mercati europei il nostro Paese si distingue per la costante crescita della domanda. Il rapporto evidenzia anche il buon andamento dei viaggi nelle classi premium. I passeggeri che hanno scelto business e prima classe sono stati 109 milioni a livello internazionale. L’Europa si conferma il principale mercato per questo segmento, mentre cresce il peso di altre aree come America Latina e Medio Oriente. Tra le rotte più trafficate del mondo domina ancora l’Asia-Pacifico. Il collegamento tra Jeju e Seoul-Gimpo, in Corea del Sud, resta il più utilizzato, mentre in Europa la tratta con il maggior numero di passeggeri è quella tra Barcellona e Palma di Maiorca.

sat/azn

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