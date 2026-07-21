Calano le frodi sui bonifici istantanei





ROMA (ITALPRESS) – Diminuiscono le frodi sui bonifici istantanei grazie al rafforzamento delle misure di prevenzione e a una maggiore attenzione da parte dei clienti. È quanto emerge dall’ultimo rapporto della Banca d’Italia relativo al secondo semestre del 2025, che evidenzia un netto calo degli episodi fraudolenti rispetto ai periodi precedenti. Pur restando più esposti ai rischi rispetto ai bonifici ordinari, i pagamenti istantanei registrano un miglioramento significativo. Il tasso di frode in valore si è ridotto del 38% rispetto al primo semestre del 2025 e del 53% rispetto alla seconda metà del 2024. Un risultato attribuito soprattutto all’introduzione di strumenti di sicurezza come la verifica della corrispondenza tra Iban e beneficiario, oltre a una crescente consapevolezza degli utenti. Lo stesso andamento si riscontra considerando il numero delle operazioni. Il tasso di frode sui bonifici istantanei è in calo del 40% rispetto al semestre precedente e del 57% su base annua. Per la Banca d’Italia i numeri confermano l’efficacia delle nuove misure di contrasto alle truffe e indicano una progressiva maggiore sicurezza nell’utilizzo dei bonifici istantanei, destinati a diventare sempre più centrali nei pagamenti digitali.

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