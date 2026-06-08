Genova: traffico di migranti tra Tunisia e Italia, arrestati 10 tunisini

GENOVA (ITALPRESS) – Sgominata un’organizzazione criminale transnazionale responsabile di traffico di migranti tra Tunisia e Italia. Gli agenti del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Genova hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 10 indagati, tutti di origine tunisina. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Genova, su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo. Sei degli indagati sono destinatari della custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti di tre persone è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora nel territorio del Comune di Genova e per una nel Comune di Trapani. Per il trasferimento in Italia di ogni migrante, i componenti dell’associazione chiedevano la corresponsione di somme in dinari tunisini corrispondente ad una somma che variava tra i 2.500 ed i 3.000 euro.

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(Fonte video: Polizia di Stato)