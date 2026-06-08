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Salute: ipertensione in menopausa, conoscerla per proteggersi

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Giu 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché in Italia le donne muoiono di infarto e ictus più degli uomini (33,4% dei casi rispetto al 28,1%)? Perché la mortalità è più alta nelle donne? Quali fattori di rischio per l’ipertensione sono comuni e quali sono diversi tra uomini e donne? Nel centotrentanovesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo dell’ipertensione nella donna e perché la prevenzione sia ancora più rilevante per ridurre infarto e ictus, con speciale attenzione ai sintomi atipici che ritardano la diagnosi.

sat/gsl

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