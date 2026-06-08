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Il ministro Crosetto: “La Difesa affronta una profonda trasformazione”

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Giu 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un mondo sempre più interconnesso. Una crisi internazionale o un conflitto possono produrre effetti immediati sulla vita economica, sulla catena economica nelle case di ognuno di noi. Lo abbiamo visto nel mar Rosso con gli attacchi degli houthi alle rotte commerciali. Lo viviamo oggi in modo drammatico nelle tensioni che coinvolgono lo Stretto di Hormuz e che mettono in crisi l’economia, non solo europea, ma mondiale. Quando un nodo strategico viene colpito le conseguenze non restano confinate a una singola regione, si propagano rapidamente all’intera economia globale”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un videomessaggio al 5° forum Machiavelli Difesa.xq8/sat/gtr
(fonte video: Ministero Difesa)

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