Attualità Cronaca Video

Palermo: traffico di droga gestito dai clan mafiosi, 26 arresti

Di

Mag 20, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Su delega della Dda di Palermo, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo nei confronti di 26 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo e con differenti profili, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti: in un caso viene contesta anche l’aggravante del metodo mafioso. Gli arresti sono il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Palermo e dai Ros dei carabinieri, sotto il coordinamento della Dda palermitana. Per ciò che concerne la polizia, l’indagine ha consentito di svelare l’esistenza di due organizzazioni criminali operanti nei quartieri cittadini di “Villagrazia”, “Santa Maria di Gesù” e “Villaggio S. Rosalia” dedite all’importazione, attraverso fornitori calabresi e campani, e allo smercio di ingenti quantitativi di droghe pesanti e leggere.
col3/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Ancona: un arresto per pedo-pornografia, gestiva un “catalogo” da 2 terabyte

Mag 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: crollata di notte una porzione della Vela rossa di Scampia

Mag 20, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 20 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mag 19, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Smantellata piazza di spaccio sul litorale di Ostia, 26 arresti

Mag 20, 2026
IN EVIDENZA

Focus ESG – Episodio 77

Mag 20, 2026
IN EVIDENZA

Colf e badanti, obbligo di dichiarazione dei redditi solo in alcuni casi

Mag 20, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella riceve il primo ministro indiano Modi

Mag 20, 2026