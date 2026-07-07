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Crosetto: “Dalla Russia una guerra latente costante, per indebolire nostra sicurezza”

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Lug 7, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie al lavoro della Procura di Roma, del comparto intelligence e dei ROS, oggi lo Stato italiano rende evidente a tutti quale sia il reale atteggiamento della Russia nei nostri confronti. Quello che emerge con l’evidenza dei fatti è un conflitto ibrido quotidiano, una guerra latente costante, per indebolire le nostre istituzioni, le nostre alleanze e la nostra sicurezza. E’ la punta di un iceberg gigantesco, la guerra ibrida, fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro Nazione per soldi, o per potere, o per interesse personale. Oggi lo Stato ne colpisce alcuni, ma lo scontro è continuo e incessante. Grazie a chi lavora per contrastarlo”. Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Per il ministro, inoltre, “non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità, nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. La tutela della sicurezza nazionale, delle informazioni classificate e delle Istituzioni rappresenta un interesse primario dello Stato e non ammette alcuna forma di cedimento. La Difesa continuerà a collaborare con l’Autorità giudiziaria con la massima trasparenza, lealtà istituzionale e fermezza, adottando ogni ulteriore iniziativa necessaria a salvaguardare l’integrità delle proprie strutture e a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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